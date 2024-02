Jiangxi Ganfeng Lithium Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Ganfeng Lithium ist in den letzten 12 Monaten um beeindruckende -68,77 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -7,67 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -61,11 Prozent für Ganfeng Lithium führt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,67 Prozent im letzten Jahr, und Ganfeng Lithium lag 61,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Ganfeng Lithium positiv war. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Ganfeng Lithium in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, greifen Investoren oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Für Ganfeng Lithium liegt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 33,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,36, was ebenfalls zu einem Rating "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ganfeng Lithium derzeit bei 37,99 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 21,35 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -43,8 Prozent und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 25,18 HKD, was zu einem Abstand von -15,21 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.