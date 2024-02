Jiangxi Ganfeng Lithium Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Laut unseren Analysten lassen sich Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Bei der Betrachtung von Ganfeng Lithium auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv ist. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Ganfeng Lithium aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Ganfeng Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,77 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,74 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -61,03 Prozent im Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -7,74 Prozent im letzten Jahr, wobei Ganfeng Lithium um 61,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei der Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ganfeng Lithium zeigt sich, dass der RSI7 bei 67,2 Punkten liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 74,24, was bedeutet, dass Ganfeng Lithium überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse, die anzeigen soll, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für Ganfeng Lithium aktuell 38,29 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 19,62 HKD liegt, was einer Abweichung von -48,76 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,33 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was einer Abweichung von -22,54 Prozent entspricht. Insgesamt wird Ganfeng Lithium auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.