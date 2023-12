Jiangxi Ganfeng Lithium Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Aktuell liegt der RSI von Ganfeng Lithium bei 47,31, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,7 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral" Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Ganfeng Lithium haben sich in den letzten vier Wochen deutlich verbessert. Dies führt dazu, dass die Aktie mit "gut" bewertet wird. Die Häufigkeit der Kommunikation über das Unternehmen hat zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse hinweist. Insgesamt erhält Ganfeng Lithium daher eine "gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Ganfeng Lithium bei 27,05 HKD, was einer Distanz von -4,21 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral". Auf der Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie mit "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -36,89 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Ganfeng Lithium von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier eine Einschätzung als "gut". Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen tragen zu einer insgesamt positiven Bewertung bei. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung als "gut".