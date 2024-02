Jiangxi Ganfeng Lithium Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Ganfeng Lithium derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 37,84 HKD, während der Aktienkurs (21,25 HKD) um -43,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 25,13 HKD zeigt eine Abweichung von -15,44 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,47 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (RSI25) von 69,94 zeigt kein überkauftes oder überverkauftes Signal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Ganfeng Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,77 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -9,63 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Underperformance von -59,15 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,63 Prozent hatte, liegt Ganfeng Lithium um 59,15 Prozent darunter. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend wurde auch das Sentiment und der Buzz, also die öffentliche Wahrnehmung der Aktie, analysiert. Dabei zeigt sich eine schwache Diskussionsintensität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Ganfeng Lithium somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse, der Relative Strength Index, der Branchenvergleich und das Sentiment und Buzz führen zu der Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".