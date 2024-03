Jiangxi CopperClass A Aktie: Das ist einfach klasse!

Die jüngsten technischen Analysen der Jiangxi Copper-Aktie zeigen positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 18,84 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 22,2 CNH liegt, was einer Abweichung von +17,83 Prozent entspricht. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (19,24 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +15,38 Prozent darüber. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jiangxi Copper-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 24,19, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 28,06, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Jiangxi Copper-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,24 Prozent erzielt, was 33,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,32 Prozent, wobei Jiangxi Copper aktuell 33,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.