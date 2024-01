Jiangxi CopperClass A Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die technische Analyse von Jiangxi Copper zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem Auf- als auch in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 18,96 CNH, was nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs von 18,14 CNH bedeutet. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis gegeben. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,66 CNH, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Jiangxi Copper daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Jiangxi Copper haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und eine "Gut"-Bewertung für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien gegeben. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 37, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 38,14 führt zu keiner überkauften oder -verkauften Bewertung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für Jiangxi Copper führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch 3 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Jiangxi Copper.