Jiangxi CopperClass A Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Jiangxi Copper liegt bei 47,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 37 und erhält ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (18,95 CNH) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (17,67 CNH) erhalten eine "Neutral"-Bewertung. Daher erhält die Jiangxi Copper-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.