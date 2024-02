Jiangxi CopperClass A Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Jiangxi Copper hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,36 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiangxi Copper eine Outperformance von +16,63 Prozent verzeichnete. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -22,36 Prozent, wobei Jiangxi Copper um 16,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jiangxi Copper ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Gut" Bewertung, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung für Jiangxi Copper in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auf dieser Stufe erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Jiangxi Copper-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Jiangxi Copper-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.