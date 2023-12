Jiangxi Changyun-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Im Fall von Jiangxi Changyun beträgt der RSI-Wert 29,73, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Einstufung ein positives Bild.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Jiangxi Changyun auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Jiangxi Changyun derzeit 10,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer positiven kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 22,47 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jiangxi Changyun im letzten Monat zunehmend negativer wurde. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine negative Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine positive Einschätzung für Jiangxi Changyun in Bezug auf den RSI, die Stimmung und die technische Analyse, während das Sentiment und der Buzz eher negativ ausfallen.