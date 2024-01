Jiangxi Changyun Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index, oder RSI, für die Jiangxi Changyun-Aktie liegt bei 46,51, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jiangxi Changyun-Aktie ein Durchschnitt von 5,79 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,57 CNH, was einer Steigerung von 13,47 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,53 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangxi Changyun-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bezüglich Jiangxi Changyun verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Jiangxi Changyun eingestellt waren, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangxi Changyun daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Jiangxi Changyun-Aktie in verschiedenen Kategorien neutral bis gut bewertet.