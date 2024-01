Jiangxi Changyun Aktie: Was war das denn?

Die Jiangxi Changyun-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 6,42 CNH einen Abstand von +11,46 Prozent zum GD200 (5,76 CNH) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,46 CNH, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da der Abstand -0,62 Prozent beträgt. Die Kombination aus 50- und 200-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine positive Bewertung für den Aktienkurs von Jiangxi Changyun.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangxi Changyun-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 76 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einem negativen Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da er weniger volatil ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein negatives Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine positive Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Jiangxi Changyun-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um -0,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 5,42 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Überperformance zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.