Jiangxi Changyun Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Jiangxi Changyun hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,61 Prozent verzeichnet. Im Branchenvergleich zeigt sich eine Underperformance von -28,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Straße und Schiene"-Branche, die im Schnitt um -10,55 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von -19,35 Prozent verzeichnete, liegt Jiangxi Changyun um 19,26 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Jiangxi Changyun festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung zeigt hingegen ein überwiegend positives Bild. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber Jiangxi Changyun, mit sechs positiven und vier negativen Tagen sowie hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangxi Changyun daher ein "Gut"-Rating von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangxi Changyun-Aktie mit 4,25 CNH um -26,47 Prozent vom GD200 (5,78 CNH) entfernt liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der einen Kurs von 6,11 CNH aufweist, zeigt mit einem Abstand von -30,44 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird der Kurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.