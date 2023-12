Jiangxi Changyun Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Jiangxi Changyun hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors (Industrie) eine Überrendite von 6,31 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Straße und Schiene" beträgt -0,4 Prozent, wobei Jiangxi Changyun aktuell 6,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Jiangxi Changyun eine mittlere Aktivität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangxi Changyun-Aktie ein "Gut"-Signal darstellt, da er sich um 8,85 Prozent vom GD200 entfernt. Der GD50 wiederum weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -2,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird, basierend auf einem RSI von 100. Der RSI25 hingegen führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.