Jiangxi Changjiu Biochemical Industry Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es bei Fanli Digital keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Fanli Digital daher auf dieser Ebene als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Fanli Digital mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 935,46 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "neutral" bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Fanli Digital im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,34 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt die Rendite damit 31,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Rendite 29,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Fanli Digital eine "neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (43,06) als auch für den RSI25 (59,42). Dadurch wird die Aktie insgesamt als "neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators eingestuft.