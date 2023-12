Jiangxi Changjiu Biochemical Industry Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Fanli Digital bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Chemikalienunternehmen einen geringeren Ertrag von 1,71 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird. In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutrale Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird jedoch insgesamt als "Schlecht" eingestuft, da in den Diskussionen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Telekommunikationsdienste hat die Aktie von Fanli Digital im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,22 Prozent erzielt, was jedoch 13,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für Unternehmen aus der Chemikalienbranche beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 34,82 Prozent, wobei Fanli Digital um 11,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) für Fanli Digital liegt bei 86,4, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird als "Neutral" betrachtet. Insgesamt wird daher die Bewertung für diese Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

