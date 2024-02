Jiangxi Changjiu Biochemical Industry Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Fanli Digital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,93 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,44 CNH liegt, was einer Abweichung von -27,88 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,07 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die aktuellen Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen zu Fanli Digital in den letzten beiden Wochen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Fanli Digital bei 580, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Fanli Digital derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Insgesamt erhält die Fanli Digital-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.