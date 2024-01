Jiangxi Changjiu Biochemical Industry Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Fanli Digital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationsdienstesektor 31,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Chemiebranche beträgt 31,36 Prozent, und Fanli Digital liegt aktuell 29,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fanli Digital als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 43,06 und der RSI25 beträgt 59,42, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung für Fanli Digital in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fanli Digital-Aktie sowohl bei einem 50- als auch bei einem 200-Tage-Durchschnitt unter dem Schlusskurs liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Fanli Digital aufgrund der Unterperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor, der neutralen Einstufung nach dem Relative Strength-Index und der negativen technischen Analyse insgesamt als "Schlecht" bewertet.