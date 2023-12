Jiangxi Black Cat Carbon Black Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiangxi Black Cat Carbon Black. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,7 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,66, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Jiangxi Black Cat Carbon Black derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangxi Black Cat Carbon Black verläuft derzeit bei 11,2 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,38 CNH und hat damit einen Abstand von +1,61 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,78 CNH, was einer Differenz von +5,57 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie mit -15,36 Prozent um mehr als 7 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,19 Prozent, wobei die Aktie mit 7,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.