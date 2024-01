Jiangxi Black Cat Carbon Black Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse der Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,52 CNH einen Abstand von -5,23 Prozent zum GD200 (11,1 CNH) aufweist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,02 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,54 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Black Cat Carbon Black einen Wert von 41 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Jahresperformance im Vergleich zum Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie bei -15,36 Prozent und damit mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 8,17 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf etwas längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie aufgrund der technischen und fundamentalen Bewertung sowie des Branchenvergleichs eine eher negative Einschätzung.