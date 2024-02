Jiangxi Black Cat Carbon Black Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI von Jiangxi Black Cat Carbon Black für die letzten 7 Tage liegt bei 32,83 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 63,83 zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, wodurch die Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Jiangxi Black Cat Carbon Black in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,62 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche gezeigt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -24,78 Prozent, was die schlechte Bewertung in dieser Kategorie erklärt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jiangxi Black Cat Carbon Black ist neutral, jedoch wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Was die Dividendenrendite betrifft, liegt Jiangxi Black Cat Carbon Black mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,11%, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.