Jiangxi Black Cat Carbon Black Aktie: Keine Panik!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend negative Stimmungslage unter den Anlegern. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders verstärkt unterhielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangxi Black Cat Carbon Black. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und kommt zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Jiangxi Black Cat Carbon Black ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,15, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Jiangxi Black Cat Carbon Black 41. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Jiangxi Black Cat Carbon Black beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt somit mit 2,45 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Jiangxi Black Cat Carbon Black von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

