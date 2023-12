Jiangxi Black Cat Carbon Black Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Invisio":

Der Aktienkurs des Unternehmens Jiangxi Black Cat Carbon Black hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,36 Prozent erzielt. Dies liegt 7,14 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien"), der bei -8,22 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls -8,22 Prozent, wobei die Aktie von Jiangxi Black Cat Carbon Black aktuell um 7,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 11,18 CNH. Der letzte Schlusskurs von 11,74 CNH weicht somit um +5,01 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 11,74 CNH um +8,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 10,82 CNH liegt. Insgesamt wird die Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird derzeit ein Wert von 23,39 Punkten auf 7-Tage-Basis und 47,34 Punkten auf 25-Tage-Basis für die Aktie von Jiangxi Black Cat Carbon Black ermittelt. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI vergeben wird. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Jiangxi Black Cat Carbon Black-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,96 Prozent liegt. Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

