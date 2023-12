Jiangxi Black Cat Carbon Black Aktie: Grund zur Sorge?

Die Dividende der Aktie von Jiangxi Black Cat Carbon Black beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche um 1,91 Prozentpunkte niedriger liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Jiangxi Black Cat Carbon Black in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangxi Black Cat Carbon Black liegt bei 50,93, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 46,47, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral" geratet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Jiangxi Black Cat Carbon Black in den letzten 12 Monaten bei -20,68 Prozent lag. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt um -7,72 Prozent, was zu einer Underperformance von -12,96 Prozent für Jiangxi Black Cat Carbon Black führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -7,72 Prozent im letzten Jahr hatte, zeigt sich eine Unterperformance von 12,96 Prozent. Insgesamt wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.