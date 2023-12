Jiangxi Black Cat Carbon Black Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Jiangxi Black Cat Carbon Black weist eine Dividende von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,92 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 1,92 Prozentpunkten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangxi Black Cat Carbon Black derzeit bei 11,33 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,49 CNH, was einen Abstand von -7,41 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,61 CNH, was einer Differenz von -1,13 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 41,11 auf, was ähnlich dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Die Branche "Chemikalien" hat einen Wert von 0, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Jiangxi Black Cat Carbon Black. Zwar häuften sich in den vergangenen Wochen die negativen Meinungen, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend betrachtet, ist die Aktie von Jiangxi Black Cat Carbon Black aus Anlegerperspektive als "Neutral" angemessen bewertet.