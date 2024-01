Jiangxi Bank Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangxi Bank liegt derzeit bei 2,66, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 liegt. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Investoren, die in die Aktie von Jiangxi Bank investieren, können eine Dividendenrendite von 7,77 % erzielen, was einem Mehrertrag von 0,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken entspricht. Die Dividenden des Unternehmens liegen nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiangxi Bank zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Jiangxi Bank bei 0,71 HKD und ist damit -7,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -23,66 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.