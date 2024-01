Jiangxi Bank Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung der Anleger bei Jiangxi Bank ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangxi Bank liegt bei 70,59, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 61, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Jiangxi Bank daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Jiangxi Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,83 Prozent, was unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche liegt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Jiangxi Bank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung der Jiangxi Bank-Aktie, basierend auf den Anlegerstimmungen, dem RSI, dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.