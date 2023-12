Jiangxi Bank Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. Ein wichtiger Indikator hierfür ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Jiangxi Bank zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Jiangxi Bank somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Jiangxi Bank mit aktuell 6,73 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,18 Prozent. Die geringe Differenz von 0,45 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangxi Bank bei 0,94 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,73 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,34 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage deutet mit einem Stand von 0,79 HKD und einem Abstand von -7,59 Prozent auf eine "Schlechte" Bewertung hin. Insgesamt wird daher die Gesamtnote auf "Schlecht" gesetzt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangxi Bank 2. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 5. Dadurch erscheint die Jiangxi Bank aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine Einschätzung von "Gut".