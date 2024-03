Jiangsu Zongyi, tut es schon wieder!

Die Aktie von Jiangsu Zongyi wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Jiangsu Zongyi mit einer Rendite von -42,98 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -24,59 Prozent. Auch hier liegt Jiangsu Zongyi mit 18,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. Die Diskussionsintensität hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Jiangsu Zongyi insgesamt ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Zongyi mittlerweile auf 4,9 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,81 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,24 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 4,02 CNH, wodurch die Aktie mit -5,22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.