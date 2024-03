Jiangsu Zongyi Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Redwoods Acquisition Corp":

Der Aktienkurs von Jiangsu Zongyi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,98 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 29,52 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Elektrische Ausrüstung" beträgt -22,15 Prozent, wobei Jiangsu Zongyi aktuell um 20,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Jiangsu Zongyi bei 4,84 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,86 CNH liegt, was einer Distanz zum GD200 von -20,25 Prozent entspricht, und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,89 CNH, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -0,77 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Jiangsu Zongyi diskutiert. Aus dieser Betrachtung resultiert die Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält Jiangsu Zongyi in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.