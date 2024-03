Jiangsu Zongyi Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Jiangsu Zongyi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um 29,13 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,85 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -23,3 Prozent, wobei Jiangsu Zongyi aktuell 19,68 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Zongyi von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher eine Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jiangsu Zongyi haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Jiangsu Zongyi-Aktie bei 4,83 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 3,74 CNH am letzten Handelstag weist einen Unterschied von -22,57 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 3,87 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Jiangsu Zongyi für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.