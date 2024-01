Jiangsu Zongyi Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Jiangsu Zongyi in den letzten 7 Tagen keine überkauften oder überverkauften Situationen aufweisen. Der RSI liegt bei 38,89, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für eine Zeitspanne von 25 Tagen zeigt einen Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Jiangsu Zongyi in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 27,75 Prozent gezeigt, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 14,1 Prozent erzielt hat. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Jiangsu Zongyi basierend auf den oben genannten Kategorien.