Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. In diesem Zusammenhang wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 56,76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungsrate im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank ist die Diskussionsintensität durchschnittlich und die Stimmungsänderungsrate zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,64 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,54 CNH weicht somit um -3,79 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine nahezu gleiche Abweichung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung als "Gut".

Insgesamt erhält das Wertpapier von Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank damit überwiegend "Gut"-Bewertungen in verschiedenen Bereichen der Analyse.