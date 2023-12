Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der einen Wert von 50 aufweist. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,65 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,57 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,02 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich hat die Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,99 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -2,39 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -1,6 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite der Aktie 7,33 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank in den letzten Wochen kaum verändert. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.