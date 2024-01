Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs der Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die Bank damit 0,03 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Handelsbankenbranche beträgt -1,27 Prozent, wobei die Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank aktuell 2,81 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank auf 2,64 CNH, während der aktuelle Kurs bei 2,57 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,65 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,57 CNH, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Die Gesamtnote der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für die Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 15,38 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank daher unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.