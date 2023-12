Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An vier Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank im Finanzsektor in den letzten 12 Monaten mit -3,99 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,4 Prozent, wobei Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank mit 2,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (55,56 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (56,41 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,53 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,59 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf den genannten Faktoren erhält Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den Branchenvergleich, den Relative Strength Index und die technische Analyse.