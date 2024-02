Jiangsu Zhongnan Construction Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,57 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,93 CNH, was einer Abweichung von -40,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,3 CNH liegt mit einem Wert von -28,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität in Bezug auf die Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie einen Wert von 82,93 für den RSI7 und 67,71 für den RSI25 zu, was zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Empfehlung führt.

In den sozialen Medien wurde die Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.