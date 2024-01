Jiangsu Zhongnan Construction Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,69 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 1,3 CNH deutlich darunter, was einem Abstand von -23,08 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Wert von 1,46 CNH und einer Differenz von -10,96 Prozent schlecht ab. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie hat sich in den letzten Wochen jedoch verbessert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Einschätzung wider. Sowohl in den Kommentaren als auch in den Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Jiangsu Zhongnan Construction-Aktie einen neutralen Wert. Sowohl der RSI7 für sieben Tage (70,83) als auch der RSI25 für 25 Tage (72,73) führen zu einer "Schlecht"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.