Jiangsu Zhongnan Construction Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Emmi":

Die technische Analyse der Jiangsu Zhongnan Construction zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,27 CNH sich um -25,29 Prozent vom GD200 (1,7 CNH) entfernt hat, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 1,47 CNH, was einen Abstand von -13,61 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Jiangsu Zhongnan Construction als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie der Jiangsu Zhongnan Construction als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 86,36, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage steht bei 66,67, was für diesen Zeitraum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Jiangsu Zhongnan Construction. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Jiangsu Zhongnan Construction bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.