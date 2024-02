Jiangsu Zhongnan Construction Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Jiangsu Zhongnan Construction wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als schlecht eingestuft wurde.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen waren hauptsächlich von positiven Themen geprägt, und die Anleger haben sich verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens ausgetauscht. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als gut eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangsu Zhongnan Construction zeigt aktuell einen neutralen Wert von 54,17 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 1,56 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,08 CNH, was einem Unterschied von -30,77 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich für Jiangsu Zhongnan Construction eine neutrale Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments und eine neutrale Bewertung des Relative Strength Index. Die technische Analyse führt jedoch zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie.

Jiangsu Zhongnan Construction kaufen, halten oder verkaufen?

