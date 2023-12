Jiangsu Zhongchao Cable Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Jiangsu Zhongchao: keine Dividende und überdurchschnittliche Aktienkurs-Performance

Jiangsu Zhongchao weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 1 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Jiangsu Zhongchao eine Rendite von 7,36 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,07 Prozent. Auch hier übertrifft Jiangsu Zhongchao mit einer Rendite von 8,43 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Jiangsu Zhongchao derzeit -2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +5,38 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 80 Punkte, was darauf hindeutet, dass Jiangsu Zhongchao momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt wird Jiangsu Zhongchao aufgrund der aktuellen Dividendenrendite und der technischen Analyse mit einer durchwachsenen Bewertung bewertet. Trotz einer überdurchschnittlichen Aktienkurs-Performance gibt es also einige Risiken und Nachteile, die Anleger beachten sollten.

