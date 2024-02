Jiangsu Zhongchao Cable Aktie: Das ist beeindruckend!

Jiangsu Zhongchao schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,66 Prozentpunkte weniger als die üblichen 1,66 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und gilt als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Zhongchao eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jiangsu Zhongchao mit -12,15 Prozent um mehr als 7 Prozent darüber. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,57 Prozent, wobei Jiangsu Zhongchao mit 8,42 Prozent deutlich darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Zhongchao liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.