Jiangsu Zhongchao Cable Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Jiangsu Zhongchao: Eine Analyse der Aktie

Die Dividendenrendite von Jiangsu Zhongchao liegt derzeit bei 0 Prozent, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" kann Jiangsu Zhongchao mit einer Rendite von 7,36 Prozent punkten, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,07 Prozent, wobei Jiangsu Zhongchao mit 8,43 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Zhongchao liegt bei 17,45, ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Jiangsu Zhongchao auf 7-Tage-Basis aktuell bei 80 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 55,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral" Bewertung erhält.

Zusammenfassend wird Jiangsu Zhongchao aufgrund der genannten Punkte mit einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenrendite und den 7-Tage-RSI und einer "Gut"-Bewertung für die Branchenvergleich Aktienkurs in der vergangenen Jahresleistung bewertet. Die fundamentale Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

