Jiangsu Zhongchao Cable Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Zhongchao in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiments. Insgesamt wird Jiangsu Zhongchao daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers zugeschrieben.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jiangsu Zhongchao im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 1,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags erhält die Aktie eine Einstufung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Zhongchao liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Jiangsu Zhongchao eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.