Jiangsu Zhongchao Cable Aktie: Knallt es bald?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge hat. Bei Jiangsu Zhongchao haben wir eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien und eine gleichbleibende Stimmungsänderungsrate gemessen. Aus diesem Grund bewerten wir das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jiangsu Zhongchao eine Rendite von 0 % aus, was 1,66 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,66 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Zhongchao liegt bei 44,12, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Jiangsu Zhongchao liegt mit einem Kurs von 2,61 CNH nun um -8,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -7,77 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.