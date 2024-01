Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank liegt derzeit bei 4 und befindet sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche der Handelsbanken. Dies führt zu einer neutralen Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien, da die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie mit 3,93 CNH rund 9,24 Prozent unter dem GD200 (4,33 CNH) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, beträgt 3,98 CNH, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über das Unternehmen diskutiert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 40 und der RSI25 bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung basierend auf fundamentalen, technischen und Anleger-Kriterien für die Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank-Aktie.