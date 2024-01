Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 bewertet die Aktie als weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65) und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank mit -14,12 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Aktie mit 12,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,55 % aus, was 0,94 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,49 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank für diese Stufe daher ein "Neutral".