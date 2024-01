Jiangsu Yuyue Medical Equipment, Supply Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1,11 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege" Branche liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei -7,66 Prozent, während Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply mit 8,77 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die Diskussion eher negativ ausfiel. In den letzten ein bis zwei Tagen waren auch vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,36 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (34,14 CNH) weicht um +2,34 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 33,38 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt auch hier nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,28 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply.