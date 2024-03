Jiangsu Yuyue Medical Equipment, Supply Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das chinesische Unternehmen Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply befindet sich derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 12,92, was neutral bewertet wird. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen auf eine neutrale Lage hin. Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden keine signifikanten Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply erhält daher insgesamt eine neutrale bis schlechte Bewertung in diesem Bereich. In Bezug auf den Aktienkurs hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,44 Prozent erzielt, was 33,02 Prozent über dem Durchschnitt im Gesundheitspflege-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -22,18 Prozent, wobei Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply aktuell 37,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

