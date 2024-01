Jiangsu Yuyue Medical Equipment, Supply Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply bei 34,83 CNH liegt, was einer Entfernung von +4,53 Prozent vom GD200 (33,32 CNH) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 33,36 CNH, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply derzeit eine Dividendenrendite von 1,83 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply mit 1,11 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,76 Prozent, während Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply mit 7,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply liegt bei 12, was in ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 0) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.