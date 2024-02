Jiangsu Yuyue Medical Equipment, Supply Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply-Aktie zeigt eine interessante Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 33,81 CNH. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 35,76 CNH, was einem Unterschied von +5,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 34,1 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+4,87 Prozent).

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt ein uneinheitliches Bild. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien ergaben eine neutrale Stimmung in Bezug auf die Aktie von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply in den letzten zwei Wochen. Somit wird heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers vergeben.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index, dass die Aktie der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 70,31, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,63 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.